Théâtre Guignol et le pirate Théâtre de Pen An Cap Cap-Coz Fouesnant dimanche 2 août 2026.

Fouesnant

Théâtre Guignol et le pirate

Théâtre de Pen An Cap Cap-Coz Chemin de Pen An Cap Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Spectacle pour enfants de marionnettes .

Théâtre de Pen An Cap Cap-Coz Chemin de Pen An Cap Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 60 78 03 10

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English :

L’événement Théâtre Guignol et le pirate Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT FOUESNANT LES GLENAN