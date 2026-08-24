SALON DU LIVRE Saint-Paul-de-Fenouillet
samedi 7 novembre 2026 · Saint-Paul-de-Fenouillet
Informations pratiques
Saint-Paul-de-Fenouillet
SALON DU LIVRE
RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 16:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Rendez-vous Samedi 7 Novembre à tous les amoureux des livres et de la littérature. Venez à la rencontre d’ auteurs et éditeurs.
En soirée, un spectacle vous attend pour clôturer cette belle journée.
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RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 34 71 bibliothequemunicipale@saintpauldefenouillet.fr
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English :
Join us on Saturday, November 7, all you book and literature lovers. Come meet authors and publishers.
In the evening, a show awaits you to wrap up this wonderful day.
L’événement SALON DU LIVRE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-08-24 par BIT DE SAINT PAUL DE FENOUILLET