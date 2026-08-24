Informations pratiques

Saint-Paul-de-Fenouillet

SALON DU LIVRE

RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Rendez-vous Samedi 7 Novembre à tous les amoureux des livres et de la littérature. Venez à la rencontre d’ auteurs et éditeurs.

En soirée, un spectacle vous attend pour clôturer cette belle journée.

.

RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 34 71 bibliothequemunicipale@saintpauldefenouillet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Saturday, November 7, all you book and literature lovers. Come meet authors and publishers.

In the evening, a show awaits you to wrap up this wonderful day.

L’événement SALON DU LIVRE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-08-24 par BIT DE SAINT PAUL DE FENOUILLET