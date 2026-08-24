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SALON DU LIVRE Saint-Paul-de-Fenouillet

samedi 7 novembre 2026 · Saint-Paul-de-Fenouillet

SALON DU LIVRE Saint-Paul-de-Fenouillet

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
RUE LEO LAGRANGE
Ville
66220 Saint-Paul-de-Fenouillet
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Paul-de-Fenouillet

SALON DU LIVRE

RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Rendez-vous Samedi 7 Novembre à tous les amoureux des livres et de la littérature. Venez à la rencontre d’ auteurs et éditeurs.

En soirée, un spectacle vous attend pour clôturer cette belle journée.
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RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 34 71  bibliothequemunicipale@saintpauldefenouillet.fr

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English :

Join us on Saturday, November 7, all you book and literature lovers. Come meet authors and publishers.

In the evening, a show awaits you to wrap up this wonderful day.

L’événement SALON DU LIVRE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-08-24 par BIT DE SAINT PAUL DE FENOUILLET

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