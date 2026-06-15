LA CULTURE DE LA VIGNE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE Saint-Paul-de-Fenouillet
LA CULTURE DE LA VIGNE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE Saint-Paul-de-Fenouillet dimanche 13 septembre 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
LA CULTURE DE LA VIGNE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
39 Avenue Gén de Gaulle Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 13:30:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Partons à la découverte de la vigne biologique du Mas Peyre, du métier de vigneron/ne, des impacts du changement climatique sur cette culture et des solutions mises en œuvre pour s’y adapter.
Inscriptions www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda
Gratuit
Organisé par le Parc naturel régional Corbières Fenouillèdes et l’Association Asteraé
Partenariat avec Le Mas Peyre
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39 Avenue Gén de Gaulle Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Let’s explore the organic vineyards of Mas Peyre, the winemaker’s craft, the impacts of climate change on this industry, and the solutions being implemented to adapt to these changes.
Registration: www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda
Free
Organized by the Corbières Fenouillèdes Regional Nature Park and the Asterae Association
In partnership with Le Mas Peyre
L’événement LA CULTURE DE LA VIGNE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI FENOUILLEDES
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