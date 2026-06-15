Saint-Paul-de-Fenouillet

LA CULTURE DE LA VIGNE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

39 Avenue Gén de Gaulle Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 13:30:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Partons à la découverte de la vigne biologique du Mas Peyre, du métier de vigneron/ne, des impacts du changement climatique sur cette culture et des solutions mises en œuvre pour s’y adapter.

Inscriptions www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda

Gratuit

Organisé par le Parc naturel régional Corbières Fenouillèdes et l’Association Asteraé

Partenariat avec Le Mas Peyre

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39 Avenue Gén de Gaulle Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Let’s explore the organic vineyards of Mas Peyre, the winemaker’s craft, the impacts of climate change on this industry, and the solutions being implemented to adapt to these changes.

Registration: www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda

Free

Organized by the Corbières Fenouillèdes Regional Nature Park and the Asterae Association

In partnership with Le Mas Peyre

L’événement LA CULTURE DE LA VIGNE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI FENOUILLEDES