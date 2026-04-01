Sainte-Maure-de-Touraine

Salon du livre

Rue du Château Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Cet événement culturel incontournable, organisé par la Ville de Sainte-Maure-de-Touraine, réunira une cinquantaine d’auteurs aux univers variés, offrant au public une riche diversité de genres littéraires.

Cet événement culturel incontournable, organisé par la Ville de Sainte-Maure-de-Touraine, réunira une cinquantaine d’auteurs aux univers variés, offrant au public une riche diversité de genres littéraires.

Romans, polars, littérature jeunesse, ouvrages historiques ou encore récits fantastiques chacun pourra trouver de quoi nourrir sa curiosité et échanger avec les auteurs présents tout au long de la journée.

En parallèle, une exposition photographique intitulée Sainte-Maure-de-Touraine vue du ciel proposera un regard inédit sur le territoire à travers des clichés aériens mettant en valeur son patrimoine et ses paysages.

Moment convivial et accessible à tous, permettant également aux visiteurs de profiter d’une restauration sur place dans un cadre patrimonial remarquable. .

Rue du Château Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 40 12

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English :

Nearly fifty authors will be taking part in the event, a number that will allow for great diversity, particularly in the literary genres represented. Readers can look forward to novels, thrillers, children?s literature, history, romance and fantasy.

L’événement Salon du livre Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme