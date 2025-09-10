Salon du livre Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Salon du livre

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 17:00:00

Date(s) :

2026-12-05

La Médiathèque organise un salon du livre consacré à la langue régionale. Cet événement met également à l’honneur les auteurs qui contribuent à faire vivre et transmettre notre patrimoine culturel sous toutes ses formes histoire, généalogie, littérature, ouvrages jeunesse et bien d’autres encore.

Le public aura le plaisir de retrouver des fidèles de notre salon, tels que l’Association Gau un Griis, ainsi que des personnalités reconnues comme Jean-Paul Kirsch et Marianne Haas-Heckel. De jeunes auteurs prometteurs, à l’image de Polat Gokay, seront également présents pour échanger avec les visiteurs autour de leurs œuvres et les dédicacer.

Une rencontre avec Polat Gokay sera proposée de 14h à 15h. Polat Gokay fait partie des nouvelles plumes de la New Romance. Suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux sous le pseudo polatandhisbooks , le jeune auteur a su se faire un nom au printemps 2025 avec Blindly , une histoire inspirée de sa maman, victime d’un AVC. Un livre disponible en deux volumes pour le moment, et qu’il a eu le plaisir de dédicacer notamment lors du Festival du Livre de Paris.Tout public

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Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

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English :

The Media Library is organizing a book fair dedicated to the regional language. This event also honors authors who help keep our cultural heritage alive and pass it on in all its forms: history, genealogy, literature, children’s books, and many others.

The public will have the pleasure of seeing familiar faces at our fair, such as the Gau un Griis Association, as well as well-known figures like Jean-Paul Kirsch and Marianne Haas-Heckel. Promising young authors, such as Polat Gokay, will also be on hand to discuss their works with visitors and sign copies.

A meet-and-greet with Polat Gokay will take place from 2:00 p.m. to 3:00 p.m. Polat Gokay is one of the rising stars of the New Romance genre. Followed by thousands of people on social media under the handle %AB polatandhisbooks %BB, the young author made a name for himself in the spring of 2025 with %AB Blindly %BB, a story inspired by his mother, who suffered a stroke. The book is currently available in two volumes, and he had the pleasure of signing copies at the Paris Book Festival, among other events.

L’événement Salon du livre Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES