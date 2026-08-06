AGENDA · Pont-l'Abbé
Salon du mariage Coeur Salé Pont-l’Abbé
samedi 24 octobre 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Salon du mariage Coeur Salé
Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Découvrez en pleine immersion les
prestataires de votre mariage ! Un showroom
géant, sélectionné avec attention.
Planifiez chaque détail de votre mariage !
Gratuit
Organisé par le clos de Trévannec .
Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon du mariage Coeur Salé Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Pont-l'Abbé (Finistère)
- Concert Orgue Place des Carmes Pont-l’Abbé 13 septembre 2026
- Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé 19 septembre 2026
- Visite commentée du château des Barons du Pont, Château de Pont-l’Abbé, Pont-l’Abbé 19 septembre 2026
- Visite patrimoniale, Église Notre-Dame des Carmes, Pont-l’Abbé 19 septembre 2026
- Salon Bigouden du Disque Triskell Pont-l’Abbé 20 septembre 2026