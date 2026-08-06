Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Salon du mariage Coeur Salé

Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

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Gratuit

Organisé par le clos de Trévannec .

Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85

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English :

L’événement Salon du mariage Coeur Salé Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Destination Pays Bigouden