Salon du Mariage Isle
samedi 26 septembre 2026 · Isle
Informations pratiques
Isle
Salon du Mariage
141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Le Salon du Mariage réunit de nombreux professionnels pour accompagner les futurs mariés dans la préparation de leur grand jour. Venez découvrir différents savoir-faire, rencontrer des prestataires et trouver de nombreuses idées pour organiser un mariage à votre image. Un rendez-vous idéal pour échanger, s’inspirer et préparer chaque détail de cet événement unique. .
141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 38 60 86 salondumariage.limoges@gmail.com
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English : Salon du Mariage
L’événement Salon du Mariage Isle a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole