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AGENDA · Isle

Salon du Mariage Isle

samedi 26 septembre 2026 · Isle

Salon du Mariage Isle

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
141 Avenue du Château
Ville
87170 Isle
Département
Haute-Vienne
Tarif

Isle

Salon du Mariage

141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Le Salon du Mariage réunit de nombreux professionnels pour accompagner les futurs mariés dans la préparation de leur grand jour. Venez découvrir différents savoir-faire, rencontrer des prestataires et trouver de nombreuses idées pour organiser un mariage à votre image. Un rendez-vous idéal pour échanger, s’inspirer et préparer chaque détail de cet événement unique.   .

141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 38 60 86  salondumariage.limoges@gmail.com

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English : Salon du Mariage

L’événement Salon du Mariage Isle a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole

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