Informations pratiques

Isle

Salon du Mariage

141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Le Salon du Mariage réunit de nombreux professionnels pour accompagner les futurs mariés dans la préparation de leur grand jour. Venez découvrir différents savoir-faire, rencontrer des prestataires et trouver de nombreuses idées pour organiser un mariage à votre image. Un rendez-vous idéal pour échanger, s’inspirer et préparer chaque détail de cet événement unique. .

141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 38 60 86 salondumariage.limoges@gmail.com

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English : Salon du Mariage

L’événement Salon du Mariage Isle a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole