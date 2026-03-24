Salon du Paranormal au SavoiExpo à Chambéry Chambéry Chambéry 13 et 14 juin 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

RDV les 13 et 14 juin 2026 au Salon du Paranormal à Chambéry – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

**Salon & Spectacles du Paranormal au SavoiExpo à Chambéry**

Nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué

**Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF** qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.

**Ce qui vous attend au Salon du Paranormal à Chambéry !**

– Des **Conférences, témoignages et débats publics** sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS

– Des **séances en direct live de voyances collectives et de contacts défunts** avec le public.

– De grands spectacles d’**HYPNOSE et de MENTALISTE**

– **Venez voir R1947**, le Spécimen extraterrestre de Roswell : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

– Découvrez **le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection étonnante d’objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs, **YOUTUBEURS** et écrivains spécialisés dans le Paranormal – Rencontres et Dédicaces

– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens…

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**INFOS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Savoiexpo – 1725 Avenue du Grand Arietaz – 73000 Chambery

Samedi 13 juin 2026 de 14:00 à 20:00

Dimanche 14 juin 2026 de 10:00 à 19:00

Espace Foodtrucks

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00

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https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-du-paranormal-chambery/ https://www.billetweb.fr/salon-paranormal-de-chambery-extraterrestre-roswell-musee-de-letrange https://yozenco.com/salons/france/chambery/151-salon-et-spectacles-du-paranormal

Chambéry 73000 Chambéry 73000 Savoie



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