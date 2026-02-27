salon du tatouage Auberge Landaise Mont-de-Marsan

salon du tatouage

Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-13

Les pionniers du tatouage et la nouvelle vague se retrouvent encore cette année, à l’auberge Landaise de Mont-de-Marsan, pour la convention de tatouage incontournable des Landes.

Ne manquez pas le rendez-vous ! .

Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : salon du tatouage

L’événement salon du tatouage Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Mont-de-Marsan