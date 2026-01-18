Salon du tatouage Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane

Salon du tatouage

Salle Robert Lapuelle Rue du 19 Mars 62 Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Avis aux curieux, passionnés et amateurs d’art corporel !

Oradour-sur-Glane accueille le 2éme Salon du Tatouage, un rendez-vous organisé par Chris Tattoo. Pendant deux jours, plongez dans un univers créatif et audacieux où se rencontrent tatoueurs, artistes et public dans une ambiance festive et décontractée.

Au programme stands d’artistes, démonstrations, concerts, animations et une sélection de food trucks pour ravir toutes les envies gourmandes. Que vous soyez déjà tatoué, en quête d’inspiration ou simplement curieux, ce salon est l’occasion idéale de découvrir des styles variés, d’échanger avec des professionnels passionnés et de partager un moment convivial entre amis ou en famille.

Accessible à tous, le Salon du Tatouage promet un week-end riche en rencontres, en créativité et en bonne humeur. Une expérience originale à ne pas manquer ! .

Salle Robert Lapuelle Rue du 19 Mars 62 Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

