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Salon du VDI et de l’Artisanat Salle polyvalente Masseret

Salon du VDI et de l’Artisanat Salle polyvalente Masseret

Salon du VDI et de l’Artisanat Salle polyvalente Masseret dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 9, chemin de la Butte

Ville : 19510 Masseret

Département : Corrèze

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Masseret

Salon du VDI et de l’Artisanat

Salle polyvalente 9, chemin de la Butte Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Salon regroupant des vendeurs à domicile indépendants, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs et créateurs.
Buvette et restauration sur place.
Tombola   .

Salle polyvalente 9, chemin de la Butte Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 58 84 65  ape.masseret.salon19@gmail.com

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English : Salon du VDI et de l’Artisanat

L’événement Salon du VDI et de l’Artisanat Masseret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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