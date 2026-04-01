Salon du VDI et de l’Artisanat Salle polyvalente Masseret

Masseret

Salon du VDI et de l’Artisanat

Salle polyvalente 9, chemin de la Butte Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Salon regroupant des vendeurs à domicile indépendants, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs et créateurs.

Buvette et restauration sur place.

Tombola .

Salle polyvalente 9, chemin de la Butte Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 58 84 65 ape.masseret.salon19@gmail.com

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English : Salon du VDI et de l’Artisanat

L’événement Salon du VDI et de l’Artisanat Masseret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze