Salon du VDI et de l’Artisanat Salle polyvalente Masseret
Salon du VDI et de l’Artisanat Salle polyvalente Masseret dimanche 26 avril 2026.
Masseret
Salon du VDI et de l’Artisanat
Salle polyvalente 9, chemin de la Butte Masseret Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Salon regroupant des vendeurs à domicile indépendants, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs et créateurs.
Buvette et restauration sur place.
Tombola .
Salle polyvalente 9, chemin de la Butte Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 58 84 65 ape.masseret.salon19@gmail.com
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English : Salon du VDI et de l’Artisanat
L’événement Salon du VDI et de l’Artisanat Masseret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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