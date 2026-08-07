Salon du vin Domaine des loges Parthenay
samedi 7 novembre 2026 · Domaine des loges · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Salon du vin
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-07
L’association O ma vigne organise son 3e salons des vins le week-end du 7 et 8 novembre 2026.
Venez découvrir et redécouvrir les vignerons passionnés venus de toute la France ! 25 producteurs seront présents pour partager leur amour du vin et de leur terroir.
Restauration possible Foodtruck sur place.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 28 35 94
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English : Salon du vin
L’événement Salon du vin Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine
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