Salon du vin Domaine des loges Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Salon du vin

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

L’association O ma vigne organise son 3e salons des vins le week-end du 7 et 8 novembre 2026.

Venez découvrir et redécouvrir les vignerons passionnés venus de toute la France ! 25 producteurs seront présents pour partager leur amour du vin et de leur terroir.

Restauration possible Foodtruck sur place.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 28 35 94

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English : Salon du vin

L’événement Salon du vin Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine