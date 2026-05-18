Concert Trafic’olor Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Trafic’olor Le Coupe Gorge Parthenay samedi 8 août 2026.
Parthenay
Concert Trafic’olor
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Trafic’olor (Reggae, zouc, samba, jazz…) musicien sénégalais (piano, guitare, percussions) pour une soirée multi-inspiration, Delta reggae, salsa, jazz… mais pas que que ! .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Trafic’olor
L’événement Concert Trafic’olor Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Méli-Concert AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay 18 mai 2026
- Les histoires s’écoutent aussi Médiathèque Parthenay Parthenay 19 mai 2026
- Atelier Nutri’activ Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay 19 mai 2026
- Portes ouvertes Volley ball club de Parthenay Salle de sport Complexe Les Grippeaux Parthenay 19 mai 2026
- Danse femmes atelier de danse contemporaine et féminine L’Archipel Parthenay 20 mai 2026