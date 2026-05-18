Concert Trafic’olor Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Trafic’olor

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Trafic’olor (Reggae, zouc, samba, jazz…) musicien sénégalais (piano, guitare, percussions) pour une soirée multi-inspiration, Delta reggae, salsa, jazz… mais pas que que ! .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Trafic’olor

L’événement Concert Trafic’olor Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine