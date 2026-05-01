Lagrasse

SALON LES TANINS D’ABORD

Place de la Halle Lagrasse Aude

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Les tannins d’abord ! Le salon des vins bio et nature revient pour sa 3ème édition !

Au programme de cette journée découverte et dégustation de vins bio locaux et des produits naturels !

plus de 22 vigneron.ne.s passionné.e.s qui vous feront déguster des vins vivants !

Vous pourrez même vous laisser tenter par une danse grâce à l’ambiance de Cardan Tube et Select Aïoli (20h).

En partenariat avec les restaurant Moski Café et La Soifferie.

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Place de la Halle Lagrasse 11220 Aude Occitanie lestanninsdabord.lagrasse@gmail.com

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English :

Tannins first! The organic and natural wine fair is back for its 3rd edition!

On the program: discover and taste local organic wines and natural products!

more than 22 passionate winemakers will be on hand to help you taste living wines!

You might even be tempted to dance the night away, thanks to Cardan Tube and Select Aïoli (8pm).

In partnership with Moski Café and La Soifferie.

L’événement SALON LES TANINS D’ABORD Lagrasse a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois