Salon Maison La Rochelle Quai Louis Prunier La Rochelle
vendredi 25 septembre 2026 · Quai Louis Prunier · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Salon Maison La Rochelle
Quai Louis Prunier Espace ENCAN La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit pour les moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Salon Maison de La Rochelle 25, 26 et 27 septembre 2026
Rendez-vous à l’Espace Encan pour 3 jours dédiés à l’habitat, la rénovation et l’immobilier. Près de 150 exposants professionnels vous attendent pour concrétiser vos projets. Entrée 5€
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Quai Louis Prunier Espace ENCAN La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine larochelle@salon-maison.fr
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English :
Salon Maison de La Rochelle September 25, 26 and 27, 2026
Come to the Espace Encan for 3 days dedicated to housing, renovation and real estate. Nearly 150 professional exhibitors are waiting to help you turn your plans into reality. Admission: 5?
L’événement Salon Maison La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-27 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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