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AGENDA · Molsheim

Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité Hôtel de la monnaie Molsheim

samedi 12 septembre 2026 · Hôtel de la monnaie · Molsheim

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Hôtel de la monnaie
Adresse
rue de la monnaie 67120 MOLSHEIM
Ville
Molsheim

Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité Hôtel de la monnaie Molsheim 12 et 13 septembre

Salon MÉDI’ZEN – 15e édition à Molsheim. Plus de 30 exposants : bien-être, thérapies douces, artisanat, conférences, ateliers et médiumnité. Entrée gratuite. 12 & 13 septembre 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00

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Hôtel de la monnaie rue de la monnaie 67120 MOLSHEIM Molsheim


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