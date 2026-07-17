AGENDA · Molsheim
Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité Hôtel de la monnaie Molsheim
samedi 12 septembre 2026 · Hôtel de la monnaie · Molsheim
Informations pratiques
Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité Hôtel de la monnaie Molsheim 12 et 13 septembre
Salon MÉDI’ZEN – 15e édition à Molsheim. Plus de 30 exposants : bien-être, thérapies douces, artisanat, conférences, ateliers et médiumnité. Entrée gratuite. 12 & 13 septembre 2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00
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Hôtel de la monnaie rue de la monnaie 67120 MOLSHEIM Molsheim
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