Salon Metztorii Rue de la Grange aux bois Metz

Salon Metztorii

Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

2026-05-30

La convention Metztorii revient pour une nouvelle édition

Rendez-vous incontournable pour les passionnés de culture geek, manga, cosplay, jeux vidéo et cinéma, Metztorii promet une immersion totale dans l’univers pop culture avec plus de 10 000 m² d’animations, boutiques et rencontres inoubliables.Tout public

Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

The Metztorii convention returns for another edition

A not-to-be-missed event for fans of geek culture, manga, cosplay, video games and cinema, Metztorii promises total immersion in the world of pop culture, with over 10,000 m² of unforgettable events, stores and encounters.

