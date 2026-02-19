Salon Metztorii Rue de la Grange aux bois Metz
Salon Metztorii Rue de la Grange aux bois Metz samedi 30 mai 2026.
Salon Metztorii
Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz Metz Moselle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
La convention Metztorii revient pour une nouvelle édition
Rendez-vous incontournable pour les passionnés de culture geek, manga, cosplay, jeux vidéo et cinéma, Metztorii promet une immersion totale dans l’univers pop culture avec plus de 10 000 m² d’animations, boutiques et rencontres inoubliables.Tout public
Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00
English :
The Metztorii convention returns for another edition
A not-to-be-missed event for fans of geek culture, manga, cosplay, video games and cinema, Metztorii promises total immersion in the world of pop culture, with over 10,000 m² of unforgettable events, stores and encounters.
