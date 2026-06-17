Salon minéraux, fossiles, bijoux de créateurs Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Mer

Salon minéraux, fossiles, bijoux de créateurs

Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Salon des minéraux, fossiles, bijoux de créateurs.



Grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de divers provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.

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Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 27 19 94 universmineraux@outlook.fr

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English :

Mineral, Fossil, and Designer Jewelry Fair.



A wide variety of minerals in all their forms, from various sources, in a multitude of shapes and colors, whose sparkle will delight young and old alike.

L’événement Salon minéraux, fossiles, bijoux de créateurs Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique