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Salon Minéraux & Merveilles – 2ème édition l’Axone Montbéliard

samedi 26 septembre 2026 · l'Axone · Montbéliard

Salon Minéraux & Merveilles – 2ème édition l’Axone Montbéliard

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
l'Axone
Adresse
6 rue du commandant Pierre Rossel 25200 Montbéliard
Ville
Montbéliard

Salon Minéraux & Merveilles – 2ème édition l’Axone Montbéliard 26 et 27 septembre

Salon minéraux, fossiles, gemmes, bijoux, à l’Axone de Montbéliard les 26 et 27 septembre 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T18:00:00.000+02:00

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l’Axone 6 rue du commandant Pierre Rossel 25200 Montbéliard Montbéliard


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