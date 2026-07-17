Informations pratiques

Salon Minéraux & Merveilles – 2ème édition l’Axone Montbéliard 26 et 27 septembre

Salon minéraux, fossiles, gemmes, bijoux, à l’Axone de Montbéliard les 26 et 27 septembre 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T18:00:00.000+02:00

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l’Axone 6 rue du commandant Pierre Rossel 25200 Montbéliard Montbéliard



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