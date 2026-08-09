AGENDA · Saint-Laurent-Blangy
Salon Nature et Randos au ARTOIS EXPO de Arras Artois Expo Saint-Laurent-Blangy
samedi 10 octobre 2026 · Artois Expo · Saint-Laurent-Blangy
Informations pratiques
Salon Nature et Randos au ARTOIS EXPO de Arras Artois Expo Saint-Laurent-Blangy 10 et 11 octobre
RDV le 10 et 11 octobre 2026 au Salon Nature & Randos à Artois Expo à Arras – Entrée Gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-11T19:00:00.000+02:00
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Artois Expo 50 avenue Roger Salengro 62223 Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy
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