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Salon Nature et Randos au ARTOIS EXPO de Arras Artois Expo Saint-Laurent-Blangy

samedi 10 octobre 2026 · Artois Expo · Saint-Laurent-Blangy

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Artois Expo
Adresse
50 avenue Roger Salengro 62223 Saint-Laurent-Blangy
Ville
Saint-Laurent-Blangy

Salon Nature et Randos au ARTOIS EXPO de Arras Artois Expo Saint-Laurent-Blangy 10 et 11 octobre

RDV le 10 et 11 octobre 2026 au Salon Nature & Randos à Artois Expo à Arras – Entrée Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-11T19:00:00.000+02:00

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Artois Expo 50 avenue Roger Salengro 62223 Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy


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