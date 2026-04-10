SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE 27ÈME ÉDITION LE CAP D’AGDE Agde

Agde

SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE 27ÈME ÉDITION

LE CAP D’AGDE 9 avenue de la Jetée Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-28

Le Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde célèbre sa 27ème, s’imposant comme l’un des 4 plus grands salons nautiques nationaux aux côtés de Paris, Cannes et La Rochelle. 5 jours d’immersion complète dans le monde du nautisme et de l’innovation.

Un événement d’envergure nationale

Avec plus de 200 exposants et 50 000 visiteurs chaque année, ce salon gratuit réunit tous les acteurs majeurs de la filière nautique. Organisé par l’Association des Professionnels du Nautisme avec le soutien de la Ville d’Agde, du Conseil Départemental de l’Hérault, de la Région Occitanie et de partenaires privés, l’événement bénéficie du prestigieux label France Station Nautique**** .

Une offre exceptionnelle de bateaux et équipements

Le salon présente près de 500 bateaux à la vente, neufs et d’occasion, couvrant tous les segments bateaux à moteur et à voile, du petit dériveur au voilier de croisière, sans oublier les catamarans. Cette diversité exceptionnelle permet à chaque visiteur de trouver l’embarcation correspondant à ses rêves et son budget.

Au-delà des bateaux, découvrez les dernières nouvelles technologies, tous les équipements nautiques et services indispensables, ainsi que les sports et associations nautiques de la région.

Conférences et innovation

Le salon met en lumière la filière nautique et ses métiers à travers de nombreuses conférences sur les thèmes de la mer, de la sécurité et de l’innovation. Ces rencontres se déroulent dans le nouveau chapiteau dédié, créant un véritable melting-pot où professionnels et associations partagent leur expertise.

Un salon éco-responsable

Fidèle à son engagement environnemental, le comité organisateur développe le salon dans une démarche éco-responsable respectueuse de l’environnement. Le Magazine du Salon de 100 pages accompagne l’événement avec articles, nouveautés, liste des exposants et conseils pratiques pour naviguer.

Zone Technique et sur les quais . Le Cap d’Agde

#TEMPSFORT

#AUTOMNE .

LE CAP D’AGDE 9 avenue de la Jetée Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 21 54 73

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English : SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE 27ÈME ÉDITION

The Cap d?Agde Autumn Boat Show celebrates its 27th year, establishing itself as one of the top 4 national boat shows alongside Paris, Cannes and La Rochelle. 5 days of complete immersion in the world of boating and innovation.

L’événement SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE 27ÈME ÉDITION Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34