Salon nautique Les Pirates de Comberge Parking Port de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef
Salon nautique Les Pirates de Comberge Parking Port de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef samedi 29 août 2026.
Saint-Michel-Chef-Chef
Salon nautique Les Pirates de Comberge
Parking Port de Comberge Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Tout l’univers nautique réuni au port de Comberge !
Le rendez-vous des marins, des passionnés et des curieux !
Le Cercle des Plaisanciers de Saint-Michel-Chef-Chef organise son 1er salon nautique et vous propose un week-end riche en animations.
Au programme
bateaux neufs (vendus par des professionnels)
bateaux d’occasion (vendus par des professionnels et particuliers)
accastillage neufs (vendus par des professionnels)
accastillages d’occasion (vendus par des professionnels et particuliers)
présence de la SNSM
Informations pratiques:
restauration sur place
entrée gratuite
parking gratuit à proximité
Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
Parking Port de Comberge Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire salonpiratescomberge@cpsmasso.fr
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English :
The entire boating world comes together at the Port of Comberge!
L’événement Salon nautique Les Pirates de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic
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