Salon nautique Les Pirates de Comberge Parking Port de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef samedi 29 août 2026.

Saint-Michel-Chef-Chef

Salon nautique Les Pirates de Comberge

Parking Port de Comberge Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Tout l’univers nautique réuni au port de Comberge !

Le rendez-vous des marins, des passionnés et des curieux !

Le Cercle des Plaisanciers de Saint-Michel-Chef-Chef organise son 1er salon nautique et vous propose un week-end riche en animations.

Au programme

bateaux neufs (vendus par des professionnels)

bateaux d’occasion (vendus par des professionnels et particuliers)

accastillage neufs (vendus par des professionnels)

accastillages d’occasion (vendus par des professionnels et particuliers)

présence de la SNSM

Informations pratiques:

restauration sur place

entrée gratuite

parking gratuit à proximité

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Parking Port de Comberge Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire salonpiratescomberge@cpsmasso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The entire boating world comes together at the Port of Comberge!

L’événement Salon nautique Les Pirates de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic