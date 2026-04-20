Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon Préparons les Fêtes ! Avenue Franklin Roosevelt Agon-Coutainville

Salon Préparons les Fêtes ! Avenue Franklin Roosevelt Agon-Coutainville

Salon Préparons les Fêtes ! Avenue Franklin Roosevelt Agon-Coutainville samedi 17 octobre 2026.

Lieu : Avenue Franklin Roosevelt

Adresse : 2 Avenue du Président Roosevelt

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : lundi 26 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Salon Préparons les Fêtes !

Avenue Franklin Roosevelt 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-26 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

L’association L’Estran Salon Préparons les Fêtes ! .
Une sélection d’artisans d’Art exposent du 17 au 26 octobre 2026.

ouvert tous les jours de 15h00 à 18h00.   .

Avenue Franklin Roosevelt 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie   ass.estran@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Préparons les Fêtes !

L’événement Salon Préparons les Fêtes ! Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)