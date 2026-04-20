Salon Préparons les Fêtes ! Avenue Franklin Roosevelt Agon-Coutainville
Salon Préparons les Fêtes ! Avenue Franklin Roosevelt Agon-Coutainville samedi 17 octobre 2026.
Agon-Coutainville
Salon Préparons les Fêtes !
Avenue Franklin Roosevelt 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-26 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
L’association L’Estran Salon Préparons les Fêtes ! .
Une sélection d’artisans d’Art exposent du 17 au 26 octobre 2026.
ouvert tous les jours de 15h00 à 18h00. .
Avenue Franklin Roosevelt 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie ass.estran@yahoo.fr
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English : Salon Préparons les Fêtes !
L’événement Salon Préparons les Fêtes ! Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme
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