Salon professionnel des producteurs Mayennais – Manger Bio Pays de la Loire, Espace Mayenne – Laval, Laval

Salon professionnel des producteurs Mayennais – Manger Bio Pays de la Loire Mercredi 3 juin, 10h00 Espace Mayenne – Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Professionnels de la restauration commerciale ou collective, distributeurs, élus, gîtes et chambres d’hôtes, ce salon des fournisseurs mayennais est l’occasion unique pour rencontrer une quarantaine de fournisseurs en moins de 2h.

Produits du terroir, savoir faire et convialité seront au rendez-vous !

Espace Mayenne – Laval Boulevard Pierre Elain 53000 Laval Laval 53000 Grenoux-Ribaudières Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « marie.tarleve@pl.chambagri.fr »}]

Epicerie – produits frais – F&L – viande Alimentation / locale / professionnelle

Chambre d’agriculture Pays de la Loire