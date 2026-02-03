Sam Sauvage + 1ère partie

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Sam Sauvage bouscule la pop française avec des chansons intenses, frontales et profondément humaines. Auteur-compositeur habité, il transforme le quotidien, l’amour, les failles et la colère du monde en mélodies fortes et immédiates. Son premier album Mesdames, Messieurs ! révèle une écriture libre, sans posture, portée par une voix singulière et un sens aigu de l’interprétation.

Sur scène, Sam Sauvage ne triche pas il incarne chaque morceau avec une énergie brute, forgée dans la rue, les bars et les grandes premières parties. Un concert à fleur de peau, puissant et nécessaire, qui marque durablement. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sam Sauvage + 1ère partie

L’événement Sam Sauvage + 1ère partie Alençon a été mis à jour le 2026-02-03 par LA LUCIOLE