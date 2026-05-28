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Samarabalouf Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Samarabalouf Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Samarabalouf Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 3 septembre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 3 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 21 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Samarabalouf

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 20:30:00
fin : 2026-09-03 22:00:00

Date(s) :
2026-09-03

Concert Préparez-vous à vivre une soirée musicale unique avec Samarabalouf, le groupe légendaire de jazz manouche. Forts de leur style éclectique mêlant swing, rock et musique du monde, les musiciens de Samarabalouf vous transportent dans un univers à la fois festif et poétique. Avec leurs rythmes endiablés et leurs mélodies captivantes, ils réinventent le genre en ajoutant une touche d’humour et une énergie débordante. Emmené par François Petit, le virtuose de la guitare, ce trio incroyable vous fera vibrer avec des compositions originales et des arrangements époustouflants. Que vous soyez amateur de jazz, de rock ou simplement curieux de découvrir des sons inédits, Samarabalouf vous promet un moment de pur bonheur musical.   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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L’événement Samarabalouf Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne

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