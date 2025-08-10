SAME SAME – PHARE CIRCUS, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

SAME SAME – PHARE CIRCUS 28 et 29 novembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T18:00:00+01:00 – 2026-11-28T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00

Direction le Cambodge avec les 11 artistes du Phare Circus – 8 circassien·nes et 3 musicien·nes – réunis dans Same Same, spectacle présenté pour la première fois en France ! Déployant un cirque très physique et multidisciplinaire, ils et elles nous emportent dans un voyage acrobatique, coloré et musical où la culture traditionnelle khmer rencontre les habitudes occidentales, non sans éclats (de rire) ! Les rituels des un·es ne s’accordant pas toujours aux habitudes des autres, les quiproquos s’enchaînent, les regards changent, et de nouvelles pratiques communes s’inventent, dans de malicieux tableaux circassiens continuellement rythmés par la musique originale jouée en live, elle aussi fruit d’un métissage entre instruments d’ici et d’ailleurs (batterie, clavier, xylophone, dulcimer, hautbois, flûtes traditionnelles). Les disciplines de cirque – contorsion, jonglage, mât chinois, équilibre, diabolo, bascule, cerceau aérien, acrobatie, banquine, balles rebonds – se déploient avec une précision aiguisée ; des techniques circassiennes approfondies grâce à l’accompagnement d’Abdeliazide Senhadji, fondateur de la compagnie XY. Avec leur énergie et leur humour, les artistes de Same Same nous offrent un spectacle profondément optimiste et humaniste, à contre-courant de notre monde sous tension.

Bord de piste :

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentaiton du sam. 28 nov.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=SAME »}]

CIRQUE KHMER D’AUJOURD’HUI 1H / TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €