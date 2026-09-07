Samedi 19 décembre 2026. le père Noël fait son marché au Jardin dans la vallée., le jardin dans la vallée, Bransles

Informations pratiques

Samedi 19 décembre 2026. le père Noël fait son marché au Jardin dans la vallée. Samedi 19 décembre, 14h00 le jardin dans la vallée Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00

Le père Noël vient faire son marché

le samedi 19 décembre de 14h à 18h

au village de Bransles, hameau de Brandard au jardin dans la vallée.

Pour tous, une soupe chaude de potiron à déguster en guise de bienvenue.

Musique

Une partie de la chorale de Dordives « FaSiLa » viendra chanter

Photo avec le père Noël dans la crèche vivante (offerte aux enfants de l’école du village)

Boutique

Du vin chaud

Des pains, des légumes du jardin

des crêpes sucrées

Des œufs bio de la ferme des Charpentiers

du miel bio de Rémi, du sucre de canne bio du Paraguay,

des kiwis de Souppes/loing

des huitres de Noirmoutier en dégustation et le vin blanc

en pré-commande sur le site avant le 13 décembre :

Huitres de Noirmoutier

Fromages de Raw Cheese Power en avance

Artisanat :

Démonstration du filage de la laine de Lala

Boucles d’oreilles de Clémence

Paper art de Carla

Bougies de Perrine 100 % cire d’abeille

Décorations de Noël réalisées par les enfants

de l’école du village.

À Bientôt.

le jardin dans la vallée Brandard Bransles 77620 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://jardindanslavallee.fr »}, {« link »: « https://jardindanslavallee.fr/boutique/ »}]

Entrée libre. Le Père Noël fait son marché au Jardin. jardindanslavallee chanson française