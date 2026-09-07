Samedi 19 décembre 2026. le père Noël fait son marché au Jardin dans la vallée., le jardin dans la vallée, Bransles
samedi 19 décembre 2026 · le jardin dans la vallée · Bransles
Informations pratiques
Samedi 19 décembre 2026. le père Noël fait son marché au Jardin dans la vallée. Samedi 19 décembre, 14h00 le jardin dans la vallée Seine-et-Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00
Le père Noël vient faire son marché
le samedi 19 décembre de 14h à 18h
au village de Bransles, hameau de Brandard au jardin dans la vallée.
Pour tous, une soupe chaude de potiron à déguster en guise de bienvenue.
Musique
Une partie de la chorale de Dordives « FaSiLa » viendra chanter
Photo avec le père Noël dans la crèche vivante (offerte aux enfants de l’école du village)
Boutique
Du vin chaud
Des pains, des légumes du jardin
des crêpes sucrées
Des œufs bio de la ferme des Charpentiers
du miel bio de Rémi, du sucre de canne bio du Paraguay,
des kiwis de Souppes/loing
des huitres de Noirmoutier en dégustation et le vin blanc
en pré-commande sur le site avant le 13 décembre :
Huitres de Noirmoutier
Fromages de Raw Cheese Power en avance
Artisanat :
Démonstration du filage de la laine de Lala
Boucles d’oreilles de Clémence
Paper art de Carla
Bougies de Perrine 100 % cire d’abeille
Décorations de Noël réalisées par les enfants
de l’école du village.
À Bientôt.
le jardin dans la vallée Brandard Bransles 77620 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://jardindanslavallee.fr »}, {« link »: « https://jardindanslavallee.fr/boutique/ »}]
Entrée libre. Le Père Noël fait son marché au Jardin. jardindanslavallee chanson française
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