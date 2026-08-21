[Samedi-Famille] Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans, Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Jacques · Saint-Gaudens
Informations pratiques
[Samedi-Famille] Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle Saint-Jacques Haute-Garonne
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Samedi-Famille
Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans
Samedi 19.09 de 10h30 à 12h
à la Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain
Visite sensorielle et atelier partagé parent-enfant au cœur de l’exposition de Laida Lertxundi. Venez jouer avec les couleurs, les formes, les histoires que nous offre l’artiste.
Gratuit
Jauge limitée, sur inscription : 05 62 00 15 93
mediation@lachapelle-saint-jacques.com
Chapelle Saint-Jacques Avenue Maréchal Foch, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie https://lachapelle-saint-jacques.com/activites/samed-famille/ [{« type »: « email », « value »: « mediation@lachapelle-saint-jacques.com »}] [{« link »: « mailto:mediation@lachapelle-saint-jacques.com »}]
Samedi-Famille
©Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain
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