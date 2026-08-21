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[Samedi-Famille] Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans, Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Jacques · Saint-Gaudens

[Samedi-Famille] Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans, Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint-Jacques
Adresse
Avenue Maréchal Foch, 31800 Saint-Gaudens
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

[Samedi-Famille] Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle Saint-Jacques Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Samedi-Famille

Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans

Samedi 19.09 de 10h30 à 12h

à la Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain

Visite sensorielle et atelier partagé parent-enfant au cœur de l’exposition de Laida Lertxundi. Venez jouer avec les couleurs, les formes, les histoires que nous offre l’artiste.
Gratuit

Jauge limitée, sur inscription : 05 62 00 15 93
mediation@lachapelle-saint-jacques.com

Chapelle Saint-Jacques Avenue Maréchal Foch, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie https://lachapelle-saint-jacques.com/activites/samed-famille/ [{« type »: « email », « value »: « mediation@lachapelle-saint-jacques.com »}] [{« link »: « mailto:mediation@lachapelle-saint-jacques.com »}]
Samedi-Famille

©Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain

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