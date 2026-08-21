[Samedi-Famille] Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans, Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens

Informations pratiques

[Samedi-Famille] Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle Saint-Jacques Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Samedi-Famille

Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans

Samedi 19.09 de 10h30 à 12h

à la Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain

Visite sensorielle et atelier partagé parent-enfant au cœur de l’exposition de Laida Lertxundi. Venez jouer avec les couleurs, les formes, les histoires que nous offre l’artiste.

Gratuit

Jauge limitée, sur inscription : 05 62 00 15 93

mediation@lachapelle-saint-jacques.com

Chapelle Saint-Jacques Avenue Maréchal Foch, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie https://lachapelle-saint-jacques.com/activites/samed-famille/ [{« type »: « email », « value »: « mediation@lachapelle-saint-jacques.com »}] [{« link »: « mailto:mediation@lachapelle-saint-jacques.com »}]

Samedi-Famille

©Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain