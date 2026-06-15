LE BANQUET COMMINGEOIS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens
LE BANQUET COMMINGEOIS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens dimanche 23 août 2026.
Saint-Gaudens
LE BANQUET COMMINGEOIS
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Nouvel évènement chez MiMi les grands banquets commingeois !
Une occasion de tous se retrouver !
En partenariat avec les artisans locaux Maison Descoins & Bruno Pyrénées Viandes.
Sur réservation. 10 .
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com
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New Event at MiMi: The Grand Comminges Banquets!
L’événement LE BANQUET COMMINGEOIS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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