Samedi Famille Nature Nuaillé
Samedi Famille Nature Nuaillé samedi 30 mai 2026.
Samedi Famille Nature
1, les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Voyage au centre de la ruche
Que c’est bon le miel !
Mais pourquoi l’abeille en fabrique-t-elle ? Et comment ?
Venez découvrir le monde fascinant de ce petit insecte volant si important pour nos écosystèmes. .
1, les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Samedi Famille Nature Nuaillé a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais