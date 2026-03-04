Samedi Gras au jardin Ba’Bonheur, Espace Ba’Bonheur, Nantes

Samedi Gras au jardin Ba’Bonheur Samedi 7 mars, 10h00 Espace Ba’Bonheur Loire-Atlantique

gratuit

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T14:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T14:30:00+01:00

Déguisés ou pas, venez jardiner et bricoler pour l’incontournable Samedi Gras du Jardin Ba’Bonheur. Le printemps approchant, nous remettrons en état les parcelles et réaliserons des semis. Nous fabriquerons également des bacs avec du matériel de récup’.

A midi, apéro et crêpes!

Evénement ouvert à tous ceux qui veulent prendre l’air et mettre les mains dans la terre!

Espace Ba’Bonheur 17 bis rue Babonneau, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « jardinbabonheur@gmail.com »}]

Atelier jardinage et bricolage au jardin et Atelier crêpes. nature jardin