Visite – Le Jardin Extraordinaire Bas Chantenay, nantes, Nantes

Visite – Le Jardin Extraordinaire Bas Chantenay Vendredi 17 avril, 12h30 nantes Loire-Atlantique

visite sur inscription, ouverte aux adhérent-es de l’Ardepa et de la Maison de l’architecture des Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T12:30:00+02:00 – 2026-04-17T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T12:30:00+02:00 – 2026-04-17T14:00:00+02:00

En complémentarité de la visite du CAP 44 du vendredi 10 avril, l’Ardepa et la Maison de l’architecture Pays de la Loire vous proposent l’exploration commentée de la reconversion paysagère de l’ancienne friche Miséry en jardin “extraordinaire”.

« A la rencontre entre les deux monuments géographiques que constituent le Sillon de Bretagne et la Loire, aux portes du centre-ville de Nantes, le site de l’ancienne carrière Miséry était, avant même la réalisation du jardin, un lieu extraordinaire – tant par ses matières, ses points de vue, son microclimat, son histoire, que par sa situation urbaine. Le projet du jardin révèle, poursuit et amplifie ces caractéristiques au service d’un nouveau lieu pour les nantais, la nature et le rayonnement de la métropole. » Phytolab

Maîtrise d’oeuvre :

Phytolab, agence de paysage et d’environnement basée à Nantes

Reichen et Robert & Associés – Urbaniste mandataire

F. Boutte – Ingénierie environnementale

SCE – Ingénierie, Roland RIBI – Mobilité, MA-GEO – Bet vrd, MAIOS – Concertation

Maîtrise d’ouvrage :

Nantes Métropole Habitat

nantes 44000 nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/TcQpv3TKdHywVL6r7 »}]

Une exploration commentée de la reconversion paysagère de l’ancienne friche Miséry en jardin “extraordinaire”, réalisé par l’agence de paysage Phytolab paysage friche

Phytolab