Saint-Julien-aux-Bois

Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois

Saint-Julien-aux-Bois Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez profiter d’une soirée festive dans un cadre champêtre afin de profiter d’un repas cuit au four à bois, avec une animation musicale et la retransmission de la finale du Top 14. .

Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 15 23 15

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English : Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois

L’événement Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-05 par Corrèze Tourisme