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Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois

Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois

Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois dimanche 21 juin 2026.

Ville : 19220 Saint-Julien-aux-Bois

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Julien-aux-Bois

Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois

Saint-Julien-aux-Bois Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez profiter d’une soirée festive dans un cadre champêtre afin de profiter d’un repas cuit au four à bois, avec une animation musicale et la retransmission de la finale du Top 14.   .

Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 15 23 15 

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English : Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois

L’événement Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-05 par Corrèze Tourisme

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