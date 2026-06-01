Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois
Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois dimanche 21 juin 2026.
Saint-Julien-aux-Bois
Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois
Saint-Julien-aux-Bois Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez profiter d’une soirée festive dans un cadre champêtre afin de profiter d’un repas cuit au four à bois, avec une animation musicale et la retransmission de la finale du Top 14. .
Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 15 23 15
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English : Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois
L’événement Samedi Plaisir à La Besse, Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-05 par Corrèze Tourisme
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