SAMEDI SOIR COMÉDIE À ARTANNES-SUR-INDRE ! Artannes-sur-Indre
SAMEDI SOIR COMÉDIE À ARTANNES-SUR-INDRE ! Artannes-sur-Indre samedi 6 juin 2026.
Artannes-sur-Indre
SAMEDI SOIR COMÉDIE À ARTANNES-SUR-INDRE !
4 avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
✨ SAMEDI SOIR COMÉDIE À ARTANNES-SUR-INDRE ! ✨
Préparez-vous pour une soirée pleine de rires, d’émotions et de surprises !
La HD Thérapie en chansons par Les Marie(s) HD
74 minutes de chansons curatives en tout genre drôles, engagées, décalées… et même quelques tubes !
✨ SAMEDI SOIR COMÉDIE À ARTANNES-SUR-INDRE ! ✨
Préparez-vous pour une soirée pleine de rires, d’émotions et de surprises !
La HD Thérapie en chansons par Les Marie(s) HD
74 minutes de chansons curatives en tout genre drôles, engagées, décalées… et même quelques tubes !
Samedi 6 juin 2026
Salle des Fêtes Artannes-sur-Indre
⏰ Ouverture des portes 20h00
Début du spectacle 20h30
️ Entrée gratuite (sur réservation obligatoire !)
Réservations
d.carcaillon@mairie.artannes.fr
02 47 26 80 19
Venez partager un moment convivial et plein de bonne humeur !
N’attendez pas, les places sont limitées .
4 avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 80 19 d.carcaillon@mairie.artannes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
?? SATURDAY EVENING COMEDY AT ARTANNES-SUR-INDRE! ??
Get ready for an evening full of laughter, emotion and surprises!
? La HD Thérapie en chansons by Les Marie(s) HD
? 74 minutes of healing songs of all kinds: funny, committed, offbeat? and even a few hits!
L’événement SAMEDI SOIR COMÉDIE À ARTANNES-SUR-INDRE ! Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme