Artannes-sur-Indre

SAMEDI SOIR COMÉDIE À ARTANNES-SUR-INDRE !

4 avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

✨ SAMEDI SOIR COMÉDIE À ARTANNES-SUR-INDRE ! ✨

Préparez-vous pour une soirée pleine de rires, d’émotions et de surprises !

La HD Thérapie en chansons par Les Marie(s) HD

74 minutes de chansons curatives en tout genre drôles, engagées, décalées… et même quelques tubes !

✨ SAMEDI SOIR COMÉDIE À ARTANNES-SUR-INDRE ! ✨

Préparez-vous pour une soirée pleine de rires, d’émotions et de surprises !

La HD Thérapie en chansons par Les Marie(s) HD

74 minutes de chansons curatives en tout genre drôles, engagées, décalées… et même quelques tubes !

Samedi 6 juin 2026

Salle des Fêtes Artannes-sur-Indre

⏰ Ouverture des portes 20h00

Début du spectacle 20h30

️ Entrée gratuite (sur réservation obligatoire !)

Réservations

d.carcaillon@mairie.artannes.fr

02 47 26 80 19

Venez partager un moment convivial et plein de bonne humeur !

N’attendez pas, les places sont limitées .

4 avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 80 19 d.carcaillon@mairie.artannes.fr

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English :

?? SATURDAY EVENING COMEDY AT ARTANNES-SUR-INDRE! ??

Get ready for an evening full of laughter, emotion and surprises!

? La HD Thérapie en chansons by Les Marie(s) HD

? 74 minutes of healing songs of all kinds: funny, committed, offbeat? and even a few hits!

L’événement SAMEDI SOIR COMÉDIE À ARTANNES-SUR-INDRE ! Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme