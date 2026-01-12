Conférence-débat Les insectes, ces petits architectes du climat. Artannes-sur-Indre

Conférence-débat Les insectes, ces petits architectes du climat.

Conférence débat Les insectes, ces petits architectes du climat

Le lundi 2 février 2026 de 20h00 à 22h00

Comment les insectes gèrent à leur échelle le changement climatique.

Conférence/ débat animé par David GIRON, directeur de l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte (IRBI), directeur de recherche CNRS, Université de Tours.

Gratuit et ouvert à tous

Face à la crise climatique, nous observons les glaciers fondre et les forêts brûler… mais rares sont ceux qui se penchent à hauteur d’insecte. Pourtant, ces minuscules organismes — plus d’un million d’espèces connues — vivent, travaillent et s’adaptent dans un monde où chaque millimètre de sol ou de feuille peut faire la différence entre la vie et la mort. .

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@biodivartannes.fr

English :

Conference-debate Insects, the little architects of climate

Monday, February 2, 2026 from 8:00 pm to 10:00 pm

How insects manage climate change on their own scale.

Hosted by David GIRON

Free and open to all

