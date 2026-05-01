Spectacle Pas de pépin Artannes-sur-Indre
Spectacle Pas de pépin Artannes-sur-Indre mercredi 20 mai 2026.
Artannes-sur-Indre
Spectacle Pas de pépin
3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Spectacle Pas de pépin
Le mercredi 20 mai 2026 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un parent.
Gratuit, sur réservation
Spectacle Pas de pépin
Le mercredi 20 mai 2026 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un parent.
Gratuit, sur réservation
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3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 bibliotheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr
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English :
Pas de pépin show
Wednesday, May 20, 2026 at 10:30 a.m
For children aged 0 to 5, accompanied by a parent.
Free, on reservation
L’événement Spectacle Pas de pépin Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme