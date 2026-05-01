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Spectacle Pas de pépin Artannes-sur-Indre

Spectacle Pas de pépin Artannes-sur-Indre

Spectacle Pas de pépin Artannes-sur-Indre mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 3 Allée des Glycines

Ville : 37260 Artannes-sur-Indre

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Artannes-sur-Indre

Spectacle Pas de pépin

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Spectacle Pas de pépin
Le mercredi 20 mai 2026 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un parent.
Gratuit, sur réservation
Spectacle Pas de pépin
Le mercredi 20 mai 2026 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un parent.
Gratuit, sur réservation

Petites oreilles, venez découvrir le spectacle Pas de Pépin !

Dans le cadre de ses animations autour de la biodiversité, la médiathèque d’Artannes vous propose un spectacle jeunesse sur la thématique du jardin, des plantes mais pas que !

Un spectacle chemin de contes, langues des signes, musique et jeux de doigts par Véronique Petel de la compagnie A conter d’aujourd’hui   .

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09  bibliotheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Pas de pépin show
Wednesday, May 20, 2026 at 10:30 a.m
For children aged 0 to 5, accompanied by a parent.
Free, on reservation

L’événement Spectacle Pas de pépin Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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