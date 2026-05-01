Artannes-sur-Indre

Spectacle Pas de pépin

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Spectacle Pas de pépin

Le mercredi 20 mai 2026 à 10h30

Pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un parent.

Gratuit, sur réservation

Spectacle Pas de pépin

Le mercredi 20 mai 2026 à 10h30

Pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un parent.

Gratuit, sur réservation

Petites oreilles, venez découvrir le spectacle Pas de Pépin !

Dans le cadre de ses animations autour de la biodiversité, la médiathèque d’Artannes vous propose un spectacle jeunesse sur la thématique du jardin, des plantes mais pas que !

Un spectacle chemin de contes, langues des signes, musique et jeux de doigts par Véronique Petel de la compagnie A conter d’aujourd’hui .

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 bibliotheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Pas de pépin show

Wednesday, May 20, 2026 at 10:30 a.m

For children aged 0 to 5, accompanied by a parent.

Free, on reservation

L’événement Spectacle Pas de pépin Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme