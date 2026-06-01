Exposition sur les arbres dans les albums de l’Ecole des Loisirs Artannes-sur-Indre mardi 16 juin 2026.

Artannes-sur-Indre

Exposition sur les arbres dans les albums de l’Ecole des Loisirs

Médiathèque d’Artannes-sur-Indre 3 allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 16:00:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Du mardi 16 juin 2026 à 16h00 au samedi 4 juillet 2026 à 12h30

Une exposition sur les arbres dans les albums de l’Ecole des Loisirs….

La médiathèque expose une dizaine de planches issus d’albums jeunesse de la maison d’édition Ecole des loisirs.

Du mardi 16 juin 2026 à 16h00 au samedi 4 juillet 2026 à 12h30

Une exposition sur les arbres dans les albums de l’Ecole des Loisirs….

La médiathèque expose une dizaine de planches issus d’albums jeunesse de la maison d’édition Ecole des loisirs.

À travers l’arbre se lisent les saisons, le passage du temps, la régénération. Il est notre respiration. Il nous offre du bois, des fruits, des feuillages pour nourrir les animaux, il nous procure de l’ombre et de l’air.

Sans lui, notre vie sur terre serait impossible. Si l’arbre inspire tant les auteurs, c’est aussi par sa puissance symbolique l’arbre est l’espace de l’enfance et la métaphore de la croissance. Regarder les arbres, s’imprégner de leur beauté, de leur sagesse et de leur solidité procure un bonheur simple et immense. .

Médiathèque d’Artannes-sur-Indre 3 allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

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English :

From Tuesday, June 16, 2026 at 4:00 p.m. to Saturday, July 4, 2026 at 12:30 p.m

An exhibition on trees in Ecole des Loisirs albums….

The media library is exhibiting a dozen plates from children’s books published by Ecole des loisirs.

L’événement Exposition sur les arbres dans les albums de l’Ecole des Loisirs Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme