Heure du conte à la médiathèque Artannes-sur-Indre mercredi 24 juin 2026.

Artannes-sur-Indre

Heure du conte à la médiathèque

3 Rue des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:30:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Le mercredi 24 juin 2026 de 15h30 à 16h30

Une heure du conte sur les arbres, en lien avec l’exposition de l’Ecole des Loisirs…

En lien avec l’exposition de l’Ecole des Loisirs sur les arbres dans les albums jeunesse, la bibliothécaire vous lira les histoires.

Le mercredi 24 juin 2026 de 15h30 à 16h30

Une heure du conte sur les arbres, en lien avec l’exposition de l’Ecole des Loisirs…

En lien avec l’exposition de l’Ecole des Loisirs sur les arbres dans les albums jeunesse, la bibliothécaire vous lira les histoires de Jeanne Ashbé, Christine Davenier ou encore Olivier Tallec et son album C’est mon arbre ! .

3 Rue des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Wednesday, June 24, 2026 from 3:30 to 4:30 p.m

A story time about trees, in connection with the Ecole des Loisirs exhibition…

In connection with the Ecole des Loisirs exhibition on trees in children’s books, the librarian will read the stories.

L’événement Heure du conte à la médiathèque Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme