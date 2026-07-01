AGENDA · Pollestres
SAMEDIS EN SCÈNE : BADABOUM BISCOTTE Pollestres
samedi 18 juillet 2026 · Pollestres
Informations pratiques
Pollestres
SAMEDIS EN SCÈNE : BADABOUM BISCOTTE
Espace Arthur Conte Pollestres Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Spectacle musical familial.
.
Espace Arthur Conte Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 82 68 cinema@pollestres.com
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English :
A musical show for the whole family.
L’événement SAMEDIS EN SCÈNE : BADABOUM BISCOTTE Pollestres a été mis à jour le 2026-07-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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