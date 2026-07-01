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SAMEDIS EN SCÈNE : BADABOUM BISCOTTE Pollestres

samedi 18 juillet 2026 · Pollestres

SAMEDIS EN SCÈNE : BADABOUM BISCOTTE Pollestres

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Espace Arthur Conte
Ville
66450 Pollestres
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
4 4 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Pollestres

SAMEDIS EN SCÈNE : BADABOUM BISCOTTE

Espace Arthur Conte Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Spectacle musical familial.
  .

Espace Arthur Conte Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 82 68  cinema@pollestres.com

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English :

A musical show for the whole family.

L’événement SAMEDIS EN SCÈNE : BADABOUM BISCOTTE Pollestres a été mis à jour le 2026-07-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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