Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 19:00 –

Gratuit : non 10€ Prix conscient 10€Réservation via HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/association-de-defense-de-l-environnement-des-habitants-du-quartier-carterie-chateaulin/evenements/samir-aouad-trio-concert Adulte, Tout public

Concert organisé « chez-l’habitant ».Né à Casablanca, le compositeur et instrumentiste Samir Aouad a collaboré avec de nombreux artistes et voyagé à travers le monde.Pour la première fois à la tête de son propre projet, il dévoile des poèmes musicaux multiculturels, empreints de traditions, de jazz et de modernité.Sa pratique du Oud témoigne d’un parcours riche, influencé par les cultures arabes, ottomanes ou andalouses et par la vie, les rencontres, les séparations et les deuils.Avec Olivier Besson au saxophone et Rémi Allain à la contrebasse, il livre un répertoire basé uniquement de compositions originales sous forme d’un “journal intime”.

« Chez l’habitant » Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/association-de-defense-de-l-environnement-des-habitants-du-quartier-carterie-chateaulin/evenements/samir-aouad-trio-concert



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