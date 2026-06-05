SAMMY LA MOMIE EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse
SAMMY LA MOMIE EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 18 septembre 2026.
Terrebasse
SAMMY LA MOMIE EN CONCERT
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Concert rock et blues des années 60 et 70
La brasserie vous accueille pour des concerts et animations.
Petite restauration sur place .
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Rock and blues concert from the 60s and 70s
L’événement SAMMY LA MOMIE EN CONCERT Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE