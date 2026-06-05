SOIRÉE KARAOKÉ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse

Terrebasse

SOIRÉE KARAOKÉ

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 23:30:00

Date(s) :

2026-08-21

La brasserie vous accueille pour une soirée karaoké animée par Jam Li !

Une soirée originale à partager entre amis !

Bar et petite restauration sur place.

Espace convivial et cadre naturel avec 100m2 d’espace couvert et plus de 1000m2 d’espace vert.

Pensez à réserver votre table ! .

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The brasserie welcomes you for an evening of karaoke hosted by Jam Li!

L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE