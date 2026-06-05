SOIRÉE KARAOKÉ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse
SOIRÉE KARAOKÉ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 21 août 2026.
Terrebasse
SOIRÉE KARAOKÉ
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du fousseret Terrebasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 23:30:00
Date(s) :
2026-08-21
La brasserie vous accueille pour une soirée karaoké animée par Jam Li !
Une soirée originale à partager entre amis !
Bar et petite restauration sur place.
Espace convivial et cadre naturel avec 100m2 d’espace couvert et plus de 1000m2 d’espace vert.
Pensez à réserver votre table ! .
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The brasserie welcomes you for an evening of karaoke hosted by Jam Li!
L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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