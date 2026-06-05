SOIRÉE BLIND TEST ET KARAOKÉ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse
SOIRÉE BLIND TEST ET KARAOKÉ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 11 septembre 2026.
Terrebasse
SOIRÉE BLIND TEST ET KARAOKÉ
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 23:30:00
Date(s) :
2026-09-11
La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale ! Profitez d’une énième soirée tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales !
Pour cette soirée, la Brasserie du Dounet vous propose un blind test, alors viens tester tes connaissances musicales avec JAM Li ou admirer celles des autres…peu importe on passe un bon moment et on rigole ! .
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere! Enjoy yet another evening tasting local produce and craft beers!
L’événement SOIRÉE BLIND TEST ET KARAOKÉ Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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