Samuel Bambi Machine Rue Ayguebère Laruns

Laruns

Samuel Bambi Machine

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe

Si Samuel était une scène de film ?

Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau.

Inarrêtable !

Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui).

Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe.

La machine est en route.

Artiste Samuel BAMBI

Auteur Samuel BAMBI, Jonathan DEMAYO, Benjamin IFRAH

Metteur en scène Nicolas NEBOT .

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@espace2015.com

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English : Samuel Bambi Machine

L’événement Samuel Bambi Machine Laruns a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées