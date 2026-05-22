Samuel Bambi Machine Rue Ayguebère Laruns
Samuel Bambi Machine Rue Ayguebère Laruns samedi 20 mars 2027.
Laruns
Samuel Bambi Machine
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe
Si Samuel était une scène de film ?
Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau.
Inarrêtable !
Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui).
Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe.
La machine est en route.
Artiste Samuel BAMBI
Auteur Samuel BAMBI, Jonathan DEMAYO, Benjamin IFRAH
Metteur en scène Nicolas NEBOT .
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@espace2015.com
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English : Samuel Bambi Machine
L’événement Samuel Bambi Machine Laruns a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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