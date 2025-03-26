SANDRINE SARROCHE – PALAIS NEPTUNE Toulon

SANDRINE SARROCHE – PALAIS NEPTUNE Toulon jeudi 15 janvier 2026.

Après le succès triomphe raz-de-marée de « La Loi du Talon », Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais. Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ? La presse en parle : “Sandrine Sarroche accomplit un double exploit avec un sens du comique acéré et son charme naturel : elle fait du bien, énormément, et déculpabilise. Oui, on a le droit de rire de tout ! LE FIGARO Charismatique, capable de transmettre une énergie pure, cette Showgirl embarque la salle dans une liesse salvatrice. GALA “Avec son regard affuté, sa plume mordante, elle s’amuse à décrypter l’actualité politique et culturelle avec beaucoup d’autodérision.” TÉLÉMATIN Déconseillé aux moins de 12 ans

PALAIS NEPTUNE PLACE BESAGNE 83000 Toulon 83