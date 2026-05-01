Sang Tabou Nontron
Sang Tabou Nontron vendredi 29 mai 2026.
Nontron
Sang Tabou
Mission Locale Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29 16:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Sang Tabou est un événement de sensibilisation autour de la santé et du corps des femmes (règles, contraception, ménopause…), visant à libérer la parole et briser les tabous.
Sang Tabou est un événement de sensibilisation autour de la santé et du corps des femmes (règles, contraception, ménopause…), visant à libérer la parole et briser les tabous.
10h à 16h atelier tissage, Un temps entre femmes pour se connecter à soi, aux autres et à la Nature. Apprendre et partager un savoir-faire ancestral en tissant sa propre ceinture du féminin avec Caroline Savin. .
Mission Locale Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 59 91
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English : Sang Tabou
Sang Tabou is an awareness-raising event focusing on women’s health and bodies (menstruation, contraception, menopause, etc.), with the aim of breaking down taboos.
L’événement Sang Tabou Nontron a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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