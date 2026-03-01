Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Myriam Elmassian Boutique Métiers d’Art Nontron

Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Myriam Elmassian

Boutique Métiers d’Art 5 rue Carnot Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Le PEMA vous invite à découvrir le travail et à venir à la rencontre de la céramiste Myriam Elmassian. Elle vous dévoilera sa nouvelle collection d’objets pour le jardin (nichoirs, pots de fleurs…). Vous pourrez également y redécouvrir ses anciennes collections encore disponibles à la boutique !

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron vous invite à découvrir le travail et à venir à la rencontre de la céramiste Myriam Elmassian. Elle vous dévoilera sa nouvelle collection d’objets pour le jardin (nichoirs, pots de fleurs…). Vous pourrez également y redécouvrir ses anciennes collections encore disponibles à la boutique ! .

Boutique Métiers d’Art 5 rue Carnot Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 50 77 boutique@metiersdartperigord.fr

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English : Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Myriam Elmassian

PEMA invites you to discover the work and meet ceramist Myriam Elmassian. She’ll be unveiling her new collection of garden objects (nesting boxes, flower pots…). You can also rediscover her old collections, still available in the boutique!

L’événement Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Myriam Elmassian Nontron a été mis à jour le 2026-03-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin