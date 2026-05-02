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2 super loto Nontron

2 super loto Nontron

2 super loto Nontron samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24300 Nontron

Département : Dordogne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif :

Nontron

2 super loto

Salle des fêtes Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:45:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

15 parties, 1 partie spéciale, bingo, nombreux lots, tombola, restauration, buvette. Jeu du bar. Animé par Romain et Florian.   .

Salle des fêtes Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 72 74 67 

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English : 2 super loto

L’événement 2 super loto Nontron a été mis à jour le 2026-05-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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