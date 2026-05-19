SANGLIER À LA BROCHE Larra
SANGLIER À LA BROCHE Larra samedi 6 juin 2026.
Larra
SANGLIER À LA BROCHE
Larra Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le sanglier à la broche, tant attendu, revient !
Ne tardez pas pour réserver, les places sont limitées !
Cette année, exceptionnellement, le traditionnel sanglier à la broche aura lieu pendant Larra en fête !
Venez partager un bon repas, dans une ambiance chaleureuse et animée. Entre amis, en famille ou entre voisins, tout le monde est le bienvenu pour profiter de ce moment incontournable !
Repas sur inscription au 0786517697. Tarifs 15€ à partir de 15ans ; 10€ pour les 10-15ans ; gratuit pour les moins de 10ans.
Entrée + plat + dessert + café +1 apéro et 1 verre de vin =15 €
Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement ! 0 .
Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie acca.larra@gmail.com
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English :
The long-awaited wild boar on the spit is back!
Don’t delay places are limited!
L’événement SANGLIER À LA BROCHE Larra a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE