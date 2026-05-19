Larra

SANGLIER À LA BROCHE

Larra Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le sanglier à la broche, tant attendu, revient !

Ne tardez pas pour réserver, les places sont limitées !

Cette année, exceptionnellement, le traditionnel sanglier à la broche aura lieu pendant Larra en fête !

Venez partager un bon repas, dans une ambiance chaleureuse et animée. Entre amis, en famille ou entre voisins, tout le monde est le bienvenu pour profiter de ce moment incontournable !

Repas sur inscription au 0786517697. Tarifs 15€ à partir de 15ans ; 10€ pour les 10-15ans ; gratuit pour les moins de 10ans.

Entrée + plat + dessert + café +1 apéro et 1 verre de vin =15 €

Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement ! 0 .

Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie acca.larra@gmail.com

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English :

The long-awaited wild boar on the spit is back!

Don’t delay places are limited!

L’événement SANGLIER À LA BROCHE Larra a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE